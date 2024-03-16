ميدفيديف: المحتجون عند مراكز الاقتراع خونة

قال الرئيس الروسي السابق دميتري ميدفيديف اليوم السبت 16آذار/مارس الجاري، إن المحتجين الذين حاولوا إضرام النيران في المناطق المخصصة لإدلاء الناخبين بأصواتهم وسكب أصباغ في صناديق الاقتراع خلال الانتخابات الرئاسية الروسية هم “خونة” يساعدون أعداء البلاد.

وأضاف في منشور على تيليجرام، في إشارة إلى الهجمات الأوكرانية، “هذه مساعدة مباشرة للمنحطين الذين يقصفون مدننا اليوم”.

وتشهد روسيا الانتخابات الرئاسية الـ8 منذ تفكك الاتحاد السوفيتي ويتنافس فيها الرئيس فلاديمير بوتين مستقلا، و3 مرشحين حزبيين هم ليونيد سلوتسكي ونيكولاي خاريتونوف وفلاديسلاف دافانكوف.

وافتتحت أولى مراكز الاقتراع في الانتخابات الرئاسية الروسية أبوابها في الشرق الأقصى الروسي، يوم أمس وبدأ التصويت في شبه جزيرة كامتشاتكا، كما فتحت مراكز الاقتراع أبوابها في مناطق سيبيريا شرقي روسيا، وانطلق التصويت في مقاطعات نوفوسيبيرسك وتومسك وكيميروفو وخاكاسيا وإقليمي ألطاي وكراسنويارسك، وجمهوريات ألتاي وتوفا وأودمورتيا، وفي مقاطعات آستراخان وسامارا وساراتوف وأوليانوفسك.