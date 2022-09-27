ميدفيديف يحذر الغرب: التهديد النووي "ليس خدعة"

قال الرئيس الروسي السابق دميتري ميدفيديف اليوم الثلاثاء إن موسكو لها الحق في الدفاع عن نفسها بالأسلحة النووية إذا تم تجاوز حدودها وإن هذا “بالتأكيد ليس خدعة”.

كما حذر ميدفيديف، نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، من أن موسكو لها الحق في الرد “دون الكثير من المشاورات” مع تصاعد التوتر مع الغرب بشأن الاستفتاءات التي أجريت في مساحات شاسعة من المناطق الأوكرانية التي تحتلها روسيا.

وأصدر ميدفيديف على نحو دوري بيانات عدوانية بشأن الغرب وأوكرانيا في الأشهر الأخيرة، مما يؤكد تحوله من ليبرالي على ما يبدو ذي توجه غربي كرئيس بين 2008 و2012 إلى صاحب وجهة نظر جيوسياسية متشددة.

مع تعرض الجيش الروسي لانتكاسات في أوكرانيا، هدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين باستخدام “جميع الوسائل” المتاحة، مما أثار مخاوف من اندلاع صراع نووي لأول مرة منذ عام 1945.

وشكل الرئيس الأميركي جو بايدن فريقا من متخصصين مدنيين وعسكريين لتقييم المخاطر والردود، محذرا روسيا من أنه “لا يمكن الانتصار” في الحرب النووية، على حد قوله.

ويشرح خبراء ومسؤولون السيناريوهات المحتملة، وفقا لما أوردته وكالة الصحافة الفرنسية.