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ميدفيديف يحذر.. الغرب يقترب من حرب عالمية أخرى

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الرئيس الروسي السابق دميتري ميدفيديف - رويترز

الرئيس الروسي السابق دميتري ميدفيديف - رويترز

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قال الرئيس الروسي السابق دميتري ميدفيديف الأربعاء إن الهجوم الصاروخي المزعوم على الأراضي البولندية يظهر أن الغرب يقترب من حرب عالمية أخرى.

وكتب ميدفيديف على تويتر واقعة “الضربة الصاروخية” التي تزعمها أوكرانيا على مزرعة بولندية تثبت شيئا واحدا فقط: شن حرب بكل السبل على روسيا، والغرب يقترب من حرب عالمية”.

وقال رئيس بولندا، العضو في حلف شمال الأطلسي، في وقت سابق إن بلاده ليس لديها أدلة ملموسة على من أطلق الصاروخ الذي أصاب منشأة حبوب بولندية على بعد ستة كيلومترات من الحدود الأوكرانية وأسفر عن مقتل شخصين.

    المصدر :
  • وكالات

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