ميدفيديف يعلق على مذكرة اعتقال بوتين

في أول تعليق روسي على إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة لاعتقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، رد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، ديميتري ميدفيديف، بشكل ساخر على قرار الاعتقال.

وقال ميدفيدف في تغريدة على تويتر: “أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحق فلاديمير بوتين. لا حاجة لشرح أين يجب استخدام هذه الورقة”، وأتبع تعليقه بصورة إيموجي “ورق تواليت”.

يأتي تعليق ميدفيديف الساخر على قرار الجنائية، في وقت رحب فيه الغرب بالقرار، وقال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، يوم الجمعة، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ارتكب جرائم حرب، وإن قرار المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرة اعتقال بحقه له ما يبرره.

The International Criminal Court has issued an arrest warrant against Vladimir Putin. No need to explain WHERE this paper should be used🧻.

