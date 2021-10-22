ميركل: أتوقع أن أنام مطمئنة

منحت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل ثقتها للحكومة الائتلافية الجديدة المرجحة، وقالت إنها تتوقع أن “تنام مطمئنة” بعد أن يخلفها الاشتراكي الديمقراطي أولاف شولتس.

وعندما سألتها صحيفة “سودويتشه” عن شعورها حيال تولي اشتراكي ديمقراطي زمام الأمور في البلاد، أجابت: “سوف يكون هناك بالطبع اختلافات سياسية، لكن سيكون بإمكاني النوم مطمئنة”.

وأضافت: “لا أتوقع حدوث تحولات كبيرة في السياسة المالية في ظل إدارة شولتس، وفي بلد يزهو بميزانيته الصارمة”.

وتغادر ميركل حلبة السياسة بعد 16 عاما على رأس السلطة في بلادها، بينما يواجه ائتلاف الاتحاد الديمقراطي المسيحي والاتحاد الاجتماعي المسيحي الانتقال إلى المعارضة بعد تحقيقه أسوأ نتائجه في الانتخابات العامة الشهر الماضي.

ويتفاوض الحزب الاشتراكي الديمقراطي مع الليبراليين والخضر لتشكيل ائتلاف جديد، هدفه ايصال وزير المال شولتس إلى رئاسة المستشارية في أوائل ديسمبر المقبل.

وستتولى ميركل تصريف الأعمال لحين تشكيل حكومة جديدة.