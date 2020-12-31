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ميركل: أزمة كورونا “التاريخية” في ألمانيا ستمتد إلى 2021

منذ ساعة واحدة
المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل

المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل

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في تأكيد للتداعيات الكارثية التي سببها تفشي فيروس كورونا في ألمانيا ، قالت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل،الخميس، أن أزمة فيروس كورونا “التاريخية” في ألمانيا سوف تمتد الى عام 2021، على الرغم من بارقة الأمل التي سيعطيها اللقاح.

ونددت ميركل في كلمة لها بمناسبة حلول العام الجديد ، بنظريات المؤامرة التي نشرها مشككون بالفيروس ليس فقط باعتبارها مزيفة وخطيرة، بل لأنها ايضا مثيرة للسخرية ووحشية تجاه أولئك الذين عانوا من الوباء.

وحذرت المستشارة الألمانية من أن “هذه الأيام وهذه الأسابيع (…) ستكون أوقاتا عصيبة لبلدنا”، مشيرة إلى أن “هذا سيستمر لفترة طويلة”.

وكانت قد سجلت ألمانيا لأول مرة منذ بدء جائحة كورونا أكثر من ألف وفاة يومية الثلاثاء، حيث رصد معهد “روبرت كوخ” 1051 حالة وفاة وأكثر من 17 ألف إصابة بالفيروس.

وأظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في ألمانيا ارتفع إلى مليون و664726 إصابة.

من جهة أخرى، سجلت ألمانيا يوم 24 ديسمبر الجاري أول إصابة بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا التي تم اكتشافها في بريطانيا قبل نحو أسبوعين.

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