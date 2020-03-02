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ميركل: استخدام أردوغان اللاجئين للضغط على أوروبا “غير مقبول”

اعتبرت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، الإثنين، استخدام تركيا اللاجئين لممارسة ضغوط على الاتحاد الأوروبي ”غير مقبول“، من خلال فتح حدودها مع اليونان.

وقالت: ”من غير المقبول أن يعبر أردوغان وحكومته عن استيائهم ليس في التعاطي معنا كاتحاد أوروبي، بل على حساب اللاجئين“، في وقت تسعى أنقرة للحصول على دعم غربي في سوريا.

ويعقد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اجتماعا طارئا، الأسبوع المقبل؛ لمناقشة تداعيات التطورات الأخيرة المرتبطة بالنزاع السوري، والتي دفعت آلاف اللاجئين للتوجه إلى الحدود بين تركيا واليونان.

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وقال وزير خارجية الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، في بيان، إن القتال في محيط محافظة إدلب السورية، ”يشكل تهديدا جديا للسلم والأمن الدوليين“، وله تداعيات إنسانية خطيرة على المنطقة وخارجها.

وأضاف بوريل: ”لذلك أدعو إلى اجتماع طارئ لمجلس الشؤون الخارجية، الأسبوع المقبل؛ لمناقشة الوضع“.

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