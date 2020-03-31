ميركل باقية في الحجر..وفحص ثالث للمستشارة

أجرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل فحصا ثالثا أظهر مجددا عدم إصابتها بفيروس كورونا المستجد، لكنها باقية في الحجر الصحي، وفق ما أفاد متحدث باسم الحكومة الألمانية، مساء الاثنين.

وقال المتحدث إن “الفحص الثالث لرصد فيروس كورونا والذي أجرته المستشارة ميركل جاءت نتيجته أيضا سلبية. ستواصل المستشارة أداء مهامها الرسمية من منزلها في الأيام المقبلة حيث تخضع للحجر”.

لقاء مع طبيب مصاب

وفي 22 آذار/مارس، قررت ميركل (65 عاما) أن تضع نفسها في الحجر الصحي بعدما خالطت قبل يومين من التاريخ المذكور طبيبا لأخذ لقاح، تبين لاحقا أنه مصاب بالفيروس.

وقالت في تسجيل صوتي إنها تعيش هذه التجربة بصعوبة لعجزها عن التواصل مع وزرائها ومستشاريها.

كما أشارت السبت في كلمتها الأسبوعية إلى أنه من “المؤسف أن العدد اليومي للإصابات الجديدة لا يدع لنا أي سبب للرضوخ أو للتخفيف من القيود”.

وتزداد شعبية ميركل منذ بدء انتشار وباء كوفيد-19 لنجاحها في نظر الألمان في التعامل مع هذه الأزمة، خصوصا أن عدد الوفيات في البلاد لا يزال محدودا نسبيا.

يذكر أن معهد روبرت كوخ، أفاد الاثنين، أن عدد الإصابات المعلنة رسميا في ألمانيا بلغ 57 ألفا و298 إضافة إلى 455 وفاة.