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ميركل تكشف سبب اختيارها أغنية مغنية البانك الألمانية نينا هاغن في حفل وداعها

2 - ديسمبر - 2021
ميركل

ميركل

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أوضحت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل سبب اختيارها في حفل وداعها أغنية مغنية البانك الألمانية الشرقية نينا هاغن، “عرابة” موسيقى البانك الألمانية.

وقالت ميركل يوم الخميس في مؤتمر صحفي عقب اجتماع مع رؤساء مناطق ألمانيا: “كانت هذه الأغنية من أبرز مراحل شبابي في جمهورية ألمانيا الديمقراطية، والأغنية من جمهورية ألمانيا الديمقراطية”

وأضافت: الأغنية تذكر جزيرة هيدينسي إلى الغرب من أكبر جزيرة في ألمانيا، روغن، على الساحل الألماني، لذلك كل شيء فيها مناسب.

وتستعد ألمانيا لتنظيم حفل وداع للمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، التي قررت اعتزال الحياة السياسية.

    المصدر :
  • روسيا اليوم

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