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ميركل في اسطنبول للقاء أردوغان في زيارة وداعية

16 - أكتوبر - 2021

الرئيس رجب طيب أردوغان وميركل

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وصلت المستشارة الألمانية المنتهية ولايتها أنغيلا ميركل اليوم السبت إلى قصر هوبر مدينة اسطنبول التركية للقاء الرئيس رجب طيب أردوغان، في زيارة وداع.

وذكر مراسل الأناضول، أن أردوغان وميركل استقلا سيارة غولف وتوجها إلى الجانب المطل على البحر من القصر. وأضاف أنهما وقفا بجانب علمي تركيا وألمانيا ثم ألقيا التحية على الصحفيين المنتظرين في المكان، ثم انتقلا إلى القصر لعقد لقاء ثنائي.

وفي وقت سابق، جاء في بيان لدائرة الاتصال بالرئاسة التركية إن الجانبين سوف يبحثان العلاقات الثنائية والخطوات الضرورية من أجل تطوير التعاون بين البلدين.

وأضاف البيان أن أردوغان وميركل سوف يتناولان في اجتماعهما، العلاقات التركية الأوروبية، والتطورات الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها الأوضاع في ليبيا وسورية وأفغانستان، بحسب “الأناضول”.

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