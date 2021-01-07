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ميريك غارلاند مرشح بايدن لمنصب وزير العدل

منذ 22 دقيقة
آخر تحديث: 7 - يناير - 2021 6:02 مساءً
ميريك غارلاند

ميريك غارلاند

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اختار الرئيس الأميركي المنتخب، جو بايدن، القاضي في محكمة الاستئناف، ميريك غارلاند، لشغل منصب وزير العدل.

ويبلغ غارلاند من العمر، 69 عاما، وسبق له أن عمل محام قبل أن يصبح قاضيا.

وكان الرئيس الأميركي الديمقراطي السابق، باراك أوباما، قد رشح غارلاند لمنصب قاضي مشارك في المحكمة العليا في مارس 2016، وذلك بعد شغور المنصب بوفاة القاضي أنطونين سكاليا.

لكن الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ رفضت عقد جلسة استماع أو التصويت على هذا الترشيح الذي جرى في العام الأخير من ولاية أوباما، مصرين على أن يكون الترشيح من نصيب الرئيس القادم.

والمدعي العام في أميركا يعد بمثابة وزير العدل، وهو المعني بجميع الشؤون القضائية، ورئيس محاميي حكومة الولايات المتحدة، وعليه تقع سلطة التماس عقوبة الإعدام الفيدرالية.

بموجب بند التعيينات في الدستور الأميركي، يُرشح المدعي العام من قبل الرئيس ويُعين بتوصية ومشورة مجلس الشيوخ. يقضي الدستور بأن الموظفين المدنيين الأمريكيين، بما في ذلك المدعي العام، قد يتم سحب الثقة منهم عن طريق الكونغگرس بتهم الخيانة، أو الرشوة، أو “الجنايات الكبرى .

ويجوز إقالة المدعي العام، وفقا لرغبة الرئيس الأميركي، بقرار من المحكمة العليا.

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