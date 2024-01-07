ميشيل يخوض انتخابات البرلمان الأوروبي: "سأغادر منصبي في هذه الحالة"!

أعلن رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، أنّه سيخوض انتخابات البرلمان الأوروبي في يونيو/ حزيران، وسيترك منصبه في منتصف يوليو/ تموز إذا تم انتخابه.

وقال ميشيل في مقابلة مع صحيفة دي ستاندارد البلجيكية نشرت أمس السبت: “قررت الترشح في الانتخابات الأوروبية عام 2024”.

وأضاف: “إذا تم انتخابي فسوف أشغل مقعدي. ويمكن للمجلس الأوروبي أن يتوقع ويسمي خليفة بحلول نهاية يونيو أو أوائل يوليو”.

وميشيل (48 عامًا) هو رئيس وزراء بلجيكي سابق ويشغل منصب رئيس المجلس الأوروبي منذ أواخر عام 2019.

وقالت الصحيفة إنّه سيرشح نفسه كأفضل مرشح عن حزب الحركة الإصلاحية البلجيكي الذي ينتمي إلى يمين الوسط.