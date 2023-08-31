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"ميغ-31 روسية" تعترض مقاتلة نرويجية فوق بحر بارنتس

منذ ساعة واحدة
طائرة "ميغ-31 روسية"

طائرة "ميغ-31 روسية"

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قالت وزارة الدفاع الروسية (الخميس 31-8-2023) إن واحدة من مقاتلاتها سارعت باعتراض طائرة عسكرية نرويجية تقترب من مجالها الجوي في واقعة هي الأحدث ضمن سلسلة وقائع مماثلة.

وأضافت الوزارة في بيان أن الطائرة النرويجية انعطفت وابتعدت عن المجال الجوي الروسي بعدما اقتربت منها المقاتلة الروسية وهي من طراز ميغ-31 فوق بحر بارنتس.

وأضافت الدفاع الروسية في بيانها: “أن طاقم المقاتلة الروسية حدد الهدف الجوي على أنه طائرة دورية من طراز “بي – 8 إيه بوسيدون” تابعة للقوات الجوية النرويجية، وعند اقتراب المقاتلة الروسية انعطفت الطائرة العسكرية الأجنبية مبتعدة عن المجال الجوي الروسي”، مؤكدة أنه لم يُسمح بأي انتهاك المجال الجوى لروسيا .

 

    المصدر :
  • رويترز

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