ميلوني: السبيل الوحيد للسلام هو مساعدة أوكرانيا على القتال

قالت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، أمام برلمان بلادها، الأربعاء، إن الطريقة الوحيدة لتسهيل التوصل إلى اتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا هي مساعدة كييف على الدفاع عن نفسها عسكريا.

وأضافت أمام مجلس الشيوخ قبل التصويت على الثقة في حكومتها اليمينية “يمكن تحقيق السلام من خلال دعم أوكرانيا .. إنها الفرصة الوحيدة المتاحة أمام الجانبين للتفاوض”.

وتعهدت ميلوني مرارا بدعم كييف، بينما كان حلفاؤها في الائتلاف الحكومي، سيلفيو برلسكوني وماتيو سالفيني، أكثر تناقضا بشأن هذه القضية بسبب علاقاتهما التاريخية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقالت ميلوني إنه في حين أن الأسلحة التي تزود إيطاليا بها أوكرانيا ليست حاسمة لنتيجة الحرب، فإنها ضرورية لإيطاليا للحفاظ على مصداقيتها الدولية.