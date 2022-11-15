الثلاثاء 21 ربيع الثاني 1444 ﻫ - 15 نوفمبر 2022 |
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ميلوني تبحث مع أردوغان قضايا الحرب في أوكرانيا والهجرة

منذ 9 دقائق
أردوغان وميلوني

أردوغان وميلوني

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أجرت رئيسة الوزراء جورجا ميلوني مباحثات مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الثلاثاء، تطرقت إلى قضية الهجرة غير الشرعية وسبل إيجاد حل للأزمة في ليبيا، وفق ما أفاد بيان للحكومة الإيطالية.

وذكرت الحكومة أن ميلوني قدمت التعازي للشعب التركي في ضحايا التفجير الذي وقع في إسطنبول يوم الأحد، وأشارت إلى أن الزعيمين اتفقا على ضرورة مواصلة مكافحة الإرهاب.

وأضاف البيان الحكومي أن الجانبين بحثا كذلك “تطورات الحرب العدوانية الروسية على أوكرانيا والتحديات الرئيسية التي تواجه المجتمع الدولي والتي تهم الجانبين التركي والإيطالي”.

وأفاد مراسل وكالة الأناضول التركية بأن اللقاء جرى بعيدا عن عدسات الصحفيين.

وحضر اللقاء من الجانب التركي وزراء الخارجية مولود تشاووش أوغلو، والخزانة والمالية نور الدين نباتي، والدفاع خلوصي أكار، ومتحدث الرئاسة التركية إبراهيم قالن، ورئيس دائرة الاتصال برئاسة الجمهورية فخر الدين ألطون.

    المصدر :
  • رويترز

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