ميليشيا الحوثي تطلق النار على طلاب جامعيين

داهمت ميليشبا الحوثي كلية الطب في جامعة صنعاء التي تعتبر احدى اكبر الجامعات اليمنية الخاضعة لسيطرة الميليشيا.حيث قام طلاب كلية الطب بتنظيم تظاهرة طالبية لتاجيل الامتحانات النهائية للفصل الأول بسبب بعض القضايا العالقة. وقد تجاهل عميد الكلية مطالب الطلاب واستدعى مسلحبن حوثيين لقمع المظاهرة.

وأظهر تسجيل مصوّر تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي مسلحين تابعين لميليشيا الحوثيين يعتدون بالضرب على طلاب كلية الطب في جامعة صنعاء ويعتقلون اخرين ويطلقون الرصاص الحي داخل حرم الكلية تخوفا من تحول التظاهرة الطالبية الى احتجاجات واسعة ضد الحوثيين .

وفي سلسلة تغريدات على تويتر، استنكر وزير الاعلام اليمني “معمر الارياني” هذه الاعتداءات واصفا اياها بالهمجية وأنها نموذج إرهاب منظّم على المدنيين، واعتبر ان هذه “الممارسات الإجرامية تؤكد ان ميليشيا الحوثي هي تنظيم ارهابيّ لا يختلف عن القاعدة وداعش”.