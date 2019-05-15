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ميليشيات الحوثي تفجّر منزل والد وزير الدفاع اليمني

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فجّرت ميليشيات الحوثي منزل الشيخ علي أحمد صلاح المقدشي، والد وزير الدفاع اليمني، محمد علي المقدشي، في مدينة ذمار ، وسط اليمن.

وقالت مصادر محلية بمدينة ذمار إن ميليشيات الحوثي زرعت عبوات ناسفة شديدة الانفجار في أركان المنزل المكون من 4 طوابق.

وكان الحوثيون قد فجروا منتصف عام 2015 منزلين تابعين لوزير الدفاع المقدشي ووالده، في حي محطة الورقي شرقي مدينة ذمار.

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واتهمت وزارة حقوق الإنسان اليمنية، في وقت سابق، ميليشيات الحوثي بتفجير ونسف أكثر من 900 منزل لمعارضيها في عموم محافظات البلاد، منذ انقلابها على السلطة الشرعية أواخر عام 2014.

وتلجأ ميليشيات الحوثي إلى تفجير منازل معارضيها، في سياق التهجير القسري وإرهاب وتركيع بقية السكان والانتقام من الخصوم، وفق توصيف تقرير حقوقي.

 

المصدر: العربية.نت – أوسان سالم

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