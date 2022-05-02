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ميليشيات الحوثي تقتل تاجر وتصيب امرأتين وسط اليمن

2 - مايو - 2022
عناصر من مليشيا الحوثي

عناصر من مليشيا الحوثي

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الازمة اليمنية مستمره مع خروقات الحوثي لاتفاق الامم المتحدة بخرق الهدنة المتفق عليها، وعلى هذا قتل تاجر وأصيبت امرأتان، في محافظة البيضاء، وسط اليمن، برصاص مسلحي ميليشيا الحوثي.

وقالت مصادر محلية وإعلامية متطابقة، إن عناصر من ميليشيا الحوثي الانقلابية أطلقت الرصاص الجمعة، على أحد التجار في مدينة رداع يدعى “حجاج الصبياني” وأردته قتيلا، بعد رفضه دفع إتاوات تحت مسمى الزكاة بدون أي سندات رسمية.

وذكرت المصادر أن إطلاق الرصاص على الضبياني تزامن مع اكتظاظ متجره بالزبائن، ما أسفر عن إصابة امرأتين، وتفرض ميليشيا الحوثي إتاوات كبيرة على التجار بمناطق سيطرتها تحت عدة مسميات، فضلاً عن الزكاة التي ضاعفتها بنسبة كبيرة.

هذا وقد أكد وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني أن جماعة الحوثي خرقت الهدنة منذ اليوم الأول في مختلف جبهات القتال.
يذكر أن الأمم المتحدة أعلنت في الأول من أبريل الجاري موافقة الأطراف اليمنية على هدنة تستمر شهرين بدأت في اليوم التالي، ووقف شامل للعمليات العسكرية، إلى جانب فتح مطار صنعاء إلى وجهات إقليمية محددة سلفاً، فضلاً عن الموافقة على دخول سفن تحمل وقوداً إلى ميناء الحديدة.

وأتى هذا الإعلان في حينه تزامناً مع مشاورات الرياض التي أعلن فيها تشكيل مجلس قيادة رئاسي في اليمن، ليتولى إدارة الدولة سياسيا وعسكريا وأمنيا طوال المرحلة الانتقالية.

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