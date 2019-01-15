ميليشيات حزب الله تشرف على تدريب “الزينبيات” في الحديدة

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عمدت ميليشيات الحوثي نهج تجنيد النساء في صنعاء ثم الحديدة، حيث اختارت لبرنامجها في الحديدة اسم “التعبئة والتحشيد للجهاد” منذ مطلع كانون الثاني/يناير.

من جهتها، كشفت مصادر محلية أن القيادات الحوثية كلفت من يسمين “الزينبيات” بالتدريب تحت إشراف من خبراء حزب الله اللبناني على سواحل شاطئ الحديدة قرب الميناء.

وأوضحت مصادر أن التدريبات ترتكز على تعلم الأساليب القتالية واستخدام الأسلحة، وتصنيع العبوات الناسفة والألغام من المواد البدائية أو المهربة، إضافة إلى التدريب على زراعة الألغام وتنفيذ العمليات الانتحارية.

وتتزامن حملة تجنيد النساء بالحديدة مع دورات تثقيفية إلزامية ينظمها الانقلابيون في قطاعات التربية والتعليم والتوجيه والإرشاد، يلزمون بها جميع موظفي القطاع الحكومي.

كما تشمل عمليات تجنيد النساء والأطفال مديريات المراوعة والزيدية والقناوص التابعة لمدينة الحديدة.

المصدر: العربية