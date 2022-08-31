ميليشيات موالية لـ إيران تنشر صواريخ بدير الزور

أفاد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن قوات “التحالف الدولي” وبمشاركة “قسد”، أجرت تدريبات عسكرية، الثلاثاء، بالقرب من قاعدة حقل “كونيكو” للغاز بريف دير الزور الشرقي، واستخدمت خلالها الذخيرة الحية، وبمشاركة طائرات حربية استهدفت بغارات جوية أهداف وهمية على الأرض.

ويأتي ذلك، بعد ساعات من نصب ميليشيا “فاطميون” الأفغانية منصات صواريخ بالجهة المقابلة للحقل.

وأشار المرصد السوري، أن ميليشيا “فاطميون” الأفغانية الموالية لقوات الحرس الثوري الإيراني، نشرت صواريخ في منطقة حويجة صكر في مدينة دير الزور، ووجهتها نحو حقل “كونيكو” للغاز الذي استهدف في 25 آب الجاري.

ووفقا للمصادر فإن الصواريخ التي تم نشرها يقدر طولها بنحو 8 أمتار.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان، قد رصد في 22 آب الجاري، تدريبات عسكرية أجرتها قوات “التحالف الدولي” بالتشارك مع “قسد”، استخدمت خلالها الذخيرة الحية، في منطقة الحجيف ومنطقة الجرافات شمال غربي دير الزور، واستخدمت خلال التدريبات قذائف هاون ومدفعية وأهداف وهمية.

يشار إلى أن مواقع الميليشيات الإيرانية تتركز عامة، غرب نهر الفرات في محافظة دير الزور، حيث تحصل على الإمدادات من العراق عبر معبر البوكمال الحدودي.

ويقدر عدد من المراقبين وجود نحو 15 ألف مقاتل من المجموعات العراقية والأفغانية والباكستانية الموالية لإيران في دير الزور وحدها، وتحديداً المنطقة الممتدة بين مدينتي البوكمال الحدودية ودير الزور مروراً بالميادين.