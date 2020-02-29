أخبار العالم

ميليشيا الحوثي تحاكم أكبر وأقدم رئيس جامعة أهلية في اليمن

تبدأ محكمة خاضعة لسيطرة جماعة الحوثي في صنعاء غدا الإثنين أولى جلسات محاكمة رئيس أكبر وأقدم جامعة أهلية في اليمن الدكتور حميد عقلان، بتهمة ”إعانة دول معادية“، بعد أسابيع من اعتقاله.

وقال المحامي اليمني عبد الرحمن برمان، عبر حسابه على ”فيسبوك“، إن ”النيابة الجزائية المتخصصة بصنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين تبدأ غدا التحقيق مع الدكتور حميد عقلان رئيس جامعة العلوم والتكنولوجيا بتهمة إعانة العدوان“.

المزيد من الأخبار

أمريكا تعلن أول حالة وفاة بـ “كورونا”

ارتفاع عدد الإصابات بكورونا في إيطاليا.. وفرنسا تحظر…

واعتُقل عقلان وعدد من قيادة جامعة العلوم والتكنولوجيا، أكبر جامعة أهلية يمتلكها عدد من المستثمرين اليمنيين، ووضعت قيادة جديدة للجامعة من الموالين للميليشيات لإدارة الجامعة.

وكان قد اختُطف رئيس الجامعة أواخر شهر كانون الثاني/يناير الماضي من منزله، واقتيد إلى جهة مجهولة، قبل أن تؤكد مصادر حقوقية نقله إلى النيابة الجزائية المتخصصة بصنعاء تمهيدا لمحاكمته.

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

شاهد أيضاً
أخبار العالم

البحرين..41 مصاباً بكورونا بعد تسجيل 3 حالات جديدة قادمة من إيران

أخبار العالم

وكالة أنباء إيرانية: روحاني توجه إلى بغداد في زيارة سرية

أخبار العالم

السعودية ترحب باتفاق السلام بين الولايات المتحدة وطالـبان

أخبار العالم

خلافات أمريكية حول إرسال صواريخ باتريوت إلى تركيا

أخبار العالم

العراق.. 5 إصابات جديدة بفيروس “كورونا”

أخبار العالم

أنباء عن مقتل قائد القوات الجوية للحرس الثوري في سوريا