ميليشيا “حزب الله” تهدد الكاظمي وتتهمه بتسهيل مقتل سليماني والمهندس

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وجه المسؤول الأمني لميليشيا “حزب الله” العراقي مجدداً تهديداً لمصطفى الكاظمي رئيس الوزراء العراقي متوعداً بالثأر لمقتل قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس، بحسب ما ذكره موقع “العربية”.

واتهم أبو علي العسكري المسؤول الأمني لكتائب ميليشيا “حزب الله” الكاظمي بتسهيل مقتل قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس.

هذا، واعتبر رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي أن عيد الأضحى هذا العام يأتي مختلفا على العراق نتيجة التحديات الحالية.

وشدد الكاظمي على ضرورة التأسيس لدولة تُحكم بالعدل والمساواة بعد تجاوز تركة الماضي .

كما أكدت هيئة النزاهة النيابية في العراق أيضا أن ملفات الفساد كثيرة جداً، كاشفة عن لقاء مرتقب مع رئيس الحكومة لمناقشة هذه الملفات التي أحيل بعضها إلى هيئة النزاهة والادعاء العام وبعضها تحول للجان فرعية.

وكانت صحيفة “نيويورك تايمز” أشارت إلى سلطة الميليشيات والفساد في العراق وقدرتها على التحكم بمصيره.

واعتبرت الصحيفة الأميركية أن جماعات مثل كتائب حزب الله ليست مجرد قوة تابعة لإيران، وأن هذه الميليشيات أقامت امبراطورية اقتصادية من خلال شق طريقها إلى الأعمال الشرعية والعقود الحكومية.