الأحد 13 جمادى الآخرة 1443 ﻫ - 16 يناير 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

مينسك: قوات الأمن الليتوانية حاولت طرد خمسة سوريين إلى بيلاروس

منذ 4 ساعات

تعبيرية

A A A
طباعة المقال

قالت هيئة حرس حدود الدولة في بيلاروس، إن قوات الأمن الليتوانية حاولت طرد خمسة من المهاجرين السوريين غير الشرعيين، إلى بيلاروس.

وأضافت الهيئة في بيانها: “وقع الحادث في 15 يناير في منطقة إيفسكي.

وعثر رجال حرس الحدود هناك على خمسة مواطنين سوريين على الخط الحدودي. وكان أحد اللاجئين لحظة اكتشافهم، فاقدا للوعي وبالكاد يمكن الإحساس بنبضه”.

ووفقا للهيئة، قال اللاجئون السوريون، إن قوات الأمن الليتوانية احتجزتهم في الغابة. ومن ثم تم نقلهم إلى الحدود البيلاروسية، وبعد تهديدهم بالعنف الجسدي، حاول الليتوانيون دفعهم إلى أراضي بيلاروس.

وقام عناصر حرس الحدود البيلاروسي، بتقديم الإسعافات الأولية للأجانب على الفور، واستدعوا الإسعاف.

    المصدر :
  • روسيا اليوم

المزيد من أخبار العالم

الجيش اليمني
بدعم من طيران التحالف.. الجيش اليمني يحرر مواقع مهمة بين الجوف وصعدة
تطعيم الأطفال ضد كورونا بالسعودية
كورونا
السعودية تشرع تطعيم الأطفال من 5 إلى 11 عاما ضد كورونا
الشرطة الإسبانية
ضابط رفيع المستوى سابق: الاستخبارات الإسبانية وراء هجوم برشلونة

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

باحث داخل مختبر
عالم فيروسات يكشف مفاجأة.. هذا ما يميّز “أوميكرون” عن غيره!!
حسن نصر الله
بأمر مباشر من خامنئي.. نصرالله يعود إلى الحكومة على “إجر ونص”
المونسنيور مبارك لبرنامج “ألبوم حياتي”: لو لم يكن عون رئيساً.. كنا “زحفنا على الأرض”