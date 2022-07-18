الأثنين 19 ذو الحجة 1443 ﻫ - 18 يوليو 2022 |
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مُطلق النار ولاية إنديانا استخدم بندقيتين ومسدسا و100 طلقة

منذ 12 دقيقة
الشرطة الاميركية

الشرطة الاميركية

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كشفت شرطة ولاية إنديانا الأميركية، الاثنين، أن مُطلق النار في المركز التجاري يبلغ 20 عاما، مؤكدة أن منفذ الهجوم الدامي الذي راح ضحيته 4 أشخاص له سجل جنائي، وأوضحت أن المتهم استخدم بندقيتين ومسدسا و100 طلقة.

وكانت السلطات الأميركية قد أعلنت مقتل 4 أشخاص، بينهم المسلح مساء الأحد في مركز تسوق بولاية إنديانا الأميركية، عندما أطلق رجل من بندقية النار في قاعة للطعام، قبل أن يلقى حتفه على يد مدني يحمل سلاحا، حسب ما أفادت الشرطة.

من جهته، قال رئيس قسم شرطة غرينوود، جيم إيسون، في مؤتمر صحافي، إن الرجل دخل مركز تسوق “غرينوود بارك” يحمل بندقية والعديد من مخازن الذخيرة، وبدأ بإطلاق النار في قاعة الطعام.

وأضاف إيسون أن مدنيا مسلحا يبلغ من العمر 22 عاما، وصفه بأنه “بطل حقيقي”، قتل المهاجم، وأن حصيلة الضحايا 4 قتلى وجريحان، وهما في حالة مستقرة.

كما أضاف أن الشرطة صادرت حقيبة ظهر مشبوهة كانت في دورة مياه بالقرب من قاعة الطعام.

يذكر أن الولايات المتحدة تشهد بشكل متكرر حوادث عنف وإطلاق نار في المدارس والحانات والشوارع تسفر عن عشرات القتلى.

وقد ارتفعت وتيرة حوادث إطلاق النار هذا العام بشكل ملحوظ.

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