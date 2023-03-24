نائبة الرئيس الأمريكي إلى أفريقيا.. تأثير الصين وأزمة الديون على جدول الأعمال

تبدأ نائبة الرئيس الأمريكي كاملا هاريس زيارة مدتها أسبوع إلى أفريقيا خلال أيام تسعى فيها الولايات المتحدة إلى أن تقدم نفسها كشريكة أفضل من الصين التي ضخت استثمارات كبيرة بالقارة على مدار عدة عقود.

وقال مسؤولون أمريكيون كبار إن هاريس ستبحث‭‭ ‬‬تدخل الصين في القضايا التكنولوجية والاقتصادية في أفريقيا بما يقلق الولايات المتحدة كما ستبحث انخراط الصين في إعادة هيكلة الديون.

وزامبيا من بين ثلاث دول ستزورها هاريس وهي أول دولة أفريقية تخلفت عن سداد الدين السيادي خلال جائحة كوفيد-19 وتعمل مع‭‭ ‬دائنيها ومن بينهم الصين على التوصل لاتفاق.

وقال مسؤول أمريكي كبير “نحن لا نطلب من شركائنا في أفريقيا أن يختاروا” في إشارة لمنافسة بلاده مع الصين لكنه أضاف أن الولايات المتحدة لديها “مخاوف حقيقية بشأن تحركات الصين في أفريقيا” وبشأن صفقات أعمال “لا تتسم بالشفافية”.

وستزور هاريس غانا من 26 إلى 29 مارس آذار ثم تنزانيا من 29 إلى 31 مارس آذار. وستكون زامبيا هي المحطة الأخيرة وستبدأ زيارتها من 31 مارس آذار حتى الأول من أبريل نيسان. وستقابل رؤساء الدول الثلاث كما تعتزم هاريس الإعلان عن استثمارات في القطاعين العام والخاص.

وقال المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه لحساسية الأمر إن هاريس ستبحث أفضل الطرق التي يمكن بها للمجتمع الدولي معالجة تحديات الديون التي تواجهها غانا وزامبيا.

وعقد البيت الأبيض قمة لزعماء أفريقيا في ديسمبر كانون الأول ومن المتوقع أن يزور الرئيس جو بايدن أفريقيا هذا العام.

وتَربط هاريس أواصر شخصية بزامبيا إذ أن جدها لأمها عمل من قبل هناك وذهبت لزيارته فيها وهي صغيرة.

وقال أحد المسؤولين “تتطلع نائبة الرئيس كثيرا للعودة إلى لوساكا حيث تمثل جزءا من قصة عائلتها ومصدر فخر لها”.

كما ستلتقي هاريس بقيادات شابة وممثلين عن شركات وقطاعات أعمال لمناقشة موضوعات منها التغير المناخي وانعدام الأمن الغذائي.