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نائبة الرئيس الأمريكي تتوجه إلى تنزانيا

منذ 45 دقيقة
كاملا هاريس

كاملا هاريس

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ستقابل كاملا هاريس نائبة رئيس الولايات المتحدة رائدات أعمال من غانا، الأربعاء، لبحث التمكين الاقتصادي والقيادة في آخر فعاليات لها في أكرا قبل التوجه إلى تنزانيا لاستكمال جولة أفريقية تستغرق أسبوعا.

وهاريس هي أحدث مسؤولة حكومية أمريكية بارزة تزور دولا أفريقية بعد زيارتين لوزيرة الخزانة جانيت يلين ووزير الخارجية أنتوني بلينكن مع سعي واشنطن جاهدة لموازنة النفوذ الصيني والروسي المتنامي في القارة.

ومنذ وصولها إلى غانا يوم الأحد، قابلت هاريس رئيس غانا نانا أكوفو-أدو وشاركت في مأدبة رسمية وألقت خطابا للشباب عن الابتكار وتمكين المرأة وزارت “قلعة العبيد” التي كانت المحطة الأخيرة للآلاف من الأفارقة اللذين تم بيعهم خلال فترة تجارة الرقيق.

ومن المقرر أن تغادر هاريس غانا بعد اجتماع مائدة مستديرة مع رائدات أعمال لتتوجه إلى دار السلام العاصمة التجارية لتنزانيا حيث ستقابل رئيسة البلاد سامية سولوهو حسن غدا الخميس إضافة لحضور ارتباطات أخرى.

ثم ستسافر الجمعة إلى زامبيا حيث ستقابل رئيس البلاد هاكيندي هيشيليما وستشارك في فعاليات أخرى. ومن المقرر أن تغادر زامبيا السبت وتصل عائدة إلى الولايات المتحدة الأحد.

    المصدر :
  • رويترز

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