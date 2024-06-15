نائبة الرئيس الأمريكي تشارك في قمة السلام الخاصة بأوكرانيا وتجتمع مع زيلينسكي

تشارك كاملا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي في قمة السلام الدولية الخاصة بأوكرانيا والتي ستبدأ اليوم ولمدة يومين في سويسرا، حيث ستلتقي بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وتلقي كلمة أمام زعماء العالم.

وقال مسؤول أمريكي إنها ستؤكد على أن “نتيجة الحرب في أوكرانيا تؤثر على العالم بأسره”، وستدعو إلى “دعم أكبر عدد ممكن من الدول لفكرة أن غزو روسيا ينتهك المبادئ التأسيسية لميثاق الأمم المتحدة وأنه يجب احترام سيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها”.

وتشارك هاريس في القمة نيابة عن الرئيس جو بايدن، ومن المقرر أن تقضي أقل من 24 ساعة في التجمع الذي سيعقد في مدينة لوسيرن.

وستلتقي هاريس مع زيلينسكي وتلقي كلمة في الجلسة العامة للقمة.

وتصل هاريس ظهر اليوم السبت ولن تقضي سوى عدة ساعات تغادر بعدها إلى واشنطن.

وسيمثل مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جيك سوليفان الولايات المتحدة في القمة غدا الأحد ويساعد في إنشاء مجموعات عمل بشأن إعادة الأطفال الأوكرانيين من روسيا وأمن الطاقة.

ووصفت روسيا القمة بأنها عديمة الفائدة. ولم يتم توجيه دعوة لها للحضور. وتقول الصين، الحليف الرئيسي لروسيا، إنها لن تحضر المؤتمر لأنه لا يلبي متطلبات بكين، بما في ذلك مشاركة روسيا.

وقال المسؤول الأمريكي الكبير: “إن غياب روسيا لن يؤثر على القمة لكنه عبّر عن أسفه لقرار بكين”.

وأضاف المسؤول: “نتمنى أن يعبر الصينيون عن أنفسهم. إنهم يزعمون أنهم من المؤيدين بشدة للسيادة وسلامة الأراضي وهذه المبادئ وهم يسمحون لدولة يدعمونها بشدة، روسيا، بانتهاك هذه المبادئ”.

وتعتزم 92 دولة وثماني منظمات حضور القمة.

وقال المسؤول للصحفيين: “الأمر متروك لقادة أوكرانيا لاتخاذ القرار بشأن كيفية وبأي شروط يمكن أن تنتهي هذه الحرب. مهمتنا، وما نحاول القيام به، هو وضعهم في موضع أفضل على ساحة المعركة لأي مفاوضات محتملة”.