نائبة الرئيس الأمريكي: سنضغط‭ ‬من أجل أن تدفع روسيا تعويضات لأوكرانيا بعد الحرب

أفادت نائبة الرئيس الأمريكي، كاملا هاريس، اليوم السبت 17 فبراير/شباط 2024، أن إدارة الرئيس جو بايدن مستعدة لدعم أوكرانيا في حربها مع روسيا “مهما طال الأمر” وستضغط‭ ‬من أجل أن تدفع روسيا تعويضات لأوكرانيا بعد انتهاء الحرب.

وأضافت في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي خلال مؤتمر ميونيخ للأمن اليوم السبت “سنواصل جهودنا لضمان سلام عادل ودائم. سنعمل على التأكد من أن تدفع روسيا تعويضات لأوكرانيا”.

وتأتي تعليقات هاريس بينما تشهد الساحة السياسية الأمريكية خلافات حول ما إذا كانت الولايات المتحدة ستقف في وجه روسيا وكيفية تنفيذ ذلك، خاصة بعد أن وافقت واشنطن على أكثر من 110 مليارات دولار كمساعدة دفاعية لأوكرانيا، وتعثر طلب من بايدن لتخصيص 60 مليار دولار أخرى لكييف في الكونجرس الأمريكي.

وقالت هاريس “سأواصل أنا والرئيس بايدن العمل لتأمين الموارد والأسلحة التي تحتاجون إليها لتحقيق النصر… سنكون معكم مهما استغرق الامر”.