نائبة اوكرانية: الجنود الروس ارتكبوا جرائم اغتصاب عديدة

دائماً ما تحدث امور اجرامية في الحروب بعيداً عن القصف والقتل والسرقة والاختطاف، يقوم بعض الجنود باستغلال الحروب في ارتكاب جرائم اغتصاب ايضاً.

وهذا ما اعلنت عنه نائبة في البرلمان الأوكراني بتأكيدها إن الجنود الروس ارتكبوا العديد من جرائم الاغتصاب بحق أوكرانيات، مشيرة إلى حالة اغتصاب سيدة أمام طفلها “عدة مرات”، لكن العديد من القضايا لا يتم الإبلاغ عنها.

وأشارت ماريا ميزينتسيفا، وهي رئيسة الوفد الأوكراني في الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، إلى أن الحالة لسيدة تتحذر من منطقة بروفاري، قرب كييف، وقد فتحت المدعية العامة الأوكرانية تحقيقا رسميا في قضيتها.

وقالت ميزينتسيفا في مقابلة تلفيزونية الأحد: “هناك قضية واحدة تمت مناقشتها على نطاق واسع مؤخرا، لأنها تم تسجيلها ومتابعتها من قبل مكتب المدعية العامة”.

حيث تشرح النائبة تفاصيل الواقعة قائلة إن الجنود الروس قتلوا مدنيا بالرصاص في منزله، “ثم اغتصبوا زوجته عدة مرات أمام ابنها القاصر، ويعتقد أن جنديا هدد الطفل بعد ذلك”.

وتشير النائبة إلى أن الجنود الروس يغتصبون النساء، لكنه لا يتم الإبلاغ عن جميع الحالات، مؤكدة أهمية تسجيل هذه القضايا لأن “العدالة يجب أن تسود”، وأكدت أن بلادها “لن تصمت” بشأن هذه الحالات التي تعتبر “جرائم حرب”.

وتتوافق تصريحات النائبة مع تصريحات زميلتها، ليسيا فاسلينكو، التي قالت أمام البرلمان البريطاني مؤخرا: “لدينا تقارير عن اغتصاب جماعي لنساء. هؤلاء النساء هن عادة من لا يستطعن التحدث. نحن نتحدث عن كبار السن. تم إعدام معظم هؤلاء النساء بعد الاغتصاب أو انتحرن”.

وكان وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، قد أكد أن واشنطن “خلصت إلى أن عناصر في القوات الروسية ارتكبوا جرائم حرب في أوكرانيا”، متعهدا مقاضاة المسؤولين عنها.