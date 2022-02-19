نائبة بايدن تحذر روسيا: سنفرض عقوبات غير مسبوقة

قالت نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس، السبت، إن الولايات ستفرض عقوبات هائلة وغير مسبوقة على روسيا في حال أقدمت على غزو أوكرانيا، لافتة إلى أن “حلف شمال الأطلسي سيعزز قوته في أوروبا الشرقية في حال غزت روسيا أوكرانيا”.

وأكدت هاريس في كلمة لها خلال مشاركتها بمؤتمر ميونخ للأمن، أنه “يحق للشعوب اختيار حكوماتها، ويحق للأمم اختيار تحالفاتها”.

وأشارت إلى أن “الولايات المتحدة والحلفاء في الناتو والشركاء منفتحون على الدبلوماسية الجدية” للحوار مع روسيا.

وأضافت: “روسيا تقول إنها جاهزة للحوار، ولكنها في الوقت نفسه تضيق المسارات نحو الدبلوماسية”.

وقالت نائبة الرئيس: “إذا غزت روسيا أوكرانيا، فستفرض الولايات المتحدة عقوبات هائلة وغير مسبوقة على المشاركين والمحرضين على هذا الغزو”.

وتابعت أنه في حال فشل المسار الدبلوماسي فالولايات المتحدة “لديها قوات مستعدة لأي طارئ”، مشددة على أن “الولايات المتحدة منفتحة على الديبلوماسية وهي أولويتها”.

وفي إطار الدعم الأميركي لأوكرانيا، قالت إن “الولايات المتحدة قدمت مساعدات ملحوظة لأوكرانيا، وستستمر في ذلك”.

وعن التهديدات الروسية بغزو أوكرانيا علقت بالقول إن الولايات المتحدة “حققت الوحدة مع حلفائها، وهذا واضح عبر الاعتراف المشترك بالتهديد”.

وأردفت أن وجودها ومشاركتها بمؤتمر ميونخ للأمن يهدف للتأكيد على “أهمية الديمقراطية”، محذرة من أن أوكرانيا “قد تتعرض للغزو من جديد”، وأنه “إذا أدت الدبلوماسية إلى طريق مسدود، فستكون هناك تداعيات صارمة وسريعة”.

وقالت هاريس إن “روسيا تقول إنها مستعدة للتفاوض، لكنها في الوقت نفسه تقصر مسار الدبلوماسية” مشيرة إلى أن عملية انسحاب القوات التي أعلنها الكرملين “لا تتطابق مع الواقع”.

وذكرت بأن الولايات المتحدة نشرت حوالى 6 آلاف عسكري إضافي في رومانيا وبولندا وألمانيا.

ولفتت إلى أن “قواتنا لن تشارك في القتال في أوكرانيا” التي ليست عضوا في حلف شمال الأطلسي، لكنها “ستدافع عن كل شبر من أراضي الناتو”.