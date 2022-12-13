نائبة رئيس البرلمان الأوروبي تنفي تلقي أموال من قطر

قال أحد أعضاء هيئة الدفاع عن نائبة رئيس البرلمان الأوروبي إيفا كايلي المشتبه بها في قضايا فساد وغسل أموال إن موكلته نفت تلقي أموال من قطر.

كانت كايلي، وهي إحدى نواب رئيس البرلمان الأوروبي الأربعة عشر، من بين أربعة أشخاص اعتقلتهم السلطات البلجيكية ووجهت التهم إليهم خلال عطلة نهاية الأسبوع بسبب مزاعم بأن قطر أغدقت عليهم بالمال والهدايا للتأثير على صنع القرار.

وقال محامي كايلي في اليونان، ميكاليس ديميتراكوبولوس، لقناة أوبن تي.في “موقفها هو أنها بريئة، يمكنني أن أخبركم بذلك”.

وقال ديميتراكوبولوس “لا علاقة لها (كايلي) بالتمويل من قطر، لا شيء من ذلك صحيح نهائيا. هذا هو موقفها”. وأضاف أن كايلي “لم تمارس أي نشاط تجاري في حياتها”.

وجمدت اليونان أمس الاثنين أصول كايلي، كما علق البرلمان الأوروبي مهام عملها.

ونفت قطر ارتكاب أي مخالفات.