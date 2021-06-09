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نائبة وزير الخارجية الأمريكي تكشف موعد استئناف محادثات إيران النووية

9 - يونيو - 2021
آخر تحديث: 9 - يونيو - 2021 9:28 مساءً
أرشيفية لمحادثات فيينا

أرشيفية لمحادثات فيينا

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قالت ويندي شيرمان نائبة وزير الخارجية الأمريكي أن المفاوضات بين إيران والقوى العالمية حول برنامج طهران النووي، ستستأنف مطلع الأسبوع المقبل.

وقالت شيرمان إن المفاوضات بين إيران والقوى العالمية بشأن كيفية العودة للالتزام الكامل بالاتفاق النووي الموقع في 2015 ستُستأنف في مطلع الأسبوع المقبل، مضيفة أن انتخابات الرئاسة الإيرانية المقررة في 18 يونيو حزيران تعقد المحادثات.

وأضافت شيرمان في تجمع عبر الإنترنت نظمه صندوق مارشال الألماني: “الكثير من التقدم تحقق”، لكن لن يتسنى معرفة إمكان التوصل إلى اتفاق قبل الانتهاء من التفاصيل الأخيرة.

وفي نهاية مايو، قال الناطق الرسمي بلسان الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده إن مفاوضات فيينا “تراوح مكانها”، على خلفية وجود خلافات جمة في جملة قضايا رئيسية، مشيراً إلى أنه “لا يجب أن نتسرع في محادثات فيينا، وهناك قضايا خلافية رئيسية باقية”.

وشدد الدبلوماسي الإيراني على ضرورة “رفع جميع العقوبات الأميركية، ويجب إجراء التحقق في الصيغ التي تمت مناقشتها في فيينا، وبعد ذلك ستقوم إيران بإلغاء إجراءاتها التعويضية”.

كما تحدث عن احتمالات إجراء جولة سادسة للمفاوضات، وقال: “لقد أعلنت إيران موقفها من قبل. إننا نتقدم بالمفاوضات بالدقة اللازمة. أي جولة من المفاوضات كان من الممكن أن تكون الأخيرة. إن تم حل القضايا الأساسية المتبقية فمن الممكن أن تكون الجولة القادمة هي الأخيرة، ودون ذلك ستتواصل المفاوضات. مفاوضات فيينا حققت تقدماً جيداً ولافتاً في إطار فرق العمل الثلاثة إلا أن قضايا أساسية مازالت متبقية”.

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