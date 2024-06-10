نائب الرئيس التركي يتوقع بداية انخفاض التضخم في يونيو

قال جودت يلماز نائب الرئيس التركي في مقابلة مع قناة إن.تي.في اليوم الاثنين إن التضخم في تركيا سيبدأ في الانخفاض اعتبارا من يونيو حزيران وسيتراجع دون عشرة بالمئة في 2026، وإن الأتراك سيبدأون في الشعور بانخفاض أسعار المستهلكين هذا الصيف.

وأضاف يلماز أن تركيا ستحافظ على نموها الاقتصادي القوي إلى جانب انخفاض التضخم، مضيفا أن النمو يسير على الطريق الصحيح لتحقيق هدف برنامج الحكومة على المدى المتوسط ​​البالغ أربعة بالمئة بحلول نهاية العام.

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