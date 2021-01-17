نائب ترامب: نجحنا في القضاء على داعش وأوقفنا "عربدة" إيران

استعرض مايك بنس، نائب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعض نجاحات إدارته، بشأن إيران ومكافحة الإرهاب بالشرق الأوسط.

وقال بنس، في خطاب بقاعدة ليمور البحرية في ولاية كاليفورنيا، إنه “قبل سنوات من الآن كانت إيران والجماعات الإرهابية تعربد في الشرق الأوسط والآن انتهى هذا الأمر إلى حد كبير”.

وتابع نائب الرئيس الأمريكي: “إدارتنا أعطت الأولوية لمكافحة الجماعات الإرهابية ونجحنا في القضاء على تنظيم داعش”.

ولفت إلى أن “إيران أكبر راع للإرهاب في العالم ونجحنا في عزلها إلى حد غير مسبوق”.

وتأتي تصريحات بنس قبيل 3 أيام على انتقال السلطة إلى إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن في 20 يناير/كانون الثاني الجاري.

وسعت إدارة ترامب إلى لجم أنشطة إيران الإرهابية ودعمها للجماعات الإرهابية عبر تكثيف العقوبات عليها.

وكان أنصار الرئيس ترامب اقتحموا مبنى الكابيتول في حادثة غير مسبوقة أسفرت عن وقوع 5 قتلى بينهم ضابط شرطة، حيث لاقت هذه الأحداث تنديدات واسعة داخل الولايات المتحدة وخارجها.

وأفاد تقرير لواشنطن بوست، أمس الجمعة، أن نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، نجا من المجموعة التي اقتحمت مبنى الكابتيول بأعجوبة فقد كانت المجموعة على بعد 100 قدم فقط من مكانه داخل الكونجرس.