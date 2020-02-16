نائب جمهوري يحذر من تهريب إيران للأسلحة إلى ميليشيا الحوثي

حذر النائب الجمهوري، دان كرينشاو، من عمليات التهريب الإيرانية المستمرة للأسلحة والعتاد ومحاولة إيصالها إلى الميليشيات في اليمن، مؤكداً أن الولايات المتحدة تتعقب هذه الشحنات منذ فترة طويلة، منتقداً محاولة الكونغرس تقييد صلاحيات الرئيس دونالد ترمب في الرد على طهران.

وقال كرينشاو عبر حسابه في تويتر: “لقد كنا نتتبع مثل هذه الشحنات لفترة طويلة، ونقوم بالاستيلاء عليها عندما يكون ذلك ممكناً. ومع ذلك، صوّت 55 من أعضاء مجلس الشيوخ للتو على الحد من سلطة الرئيس في اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد إيران، مشدداً على أنه “يجب على الكونغرس النظر في آثار هذا القرار”.

يشار إلى أن الجيش الأميركي كان أعلن، الخميس، أن سفينة تابعة للبحرية الأميركية صادرت أسلحة “من تصميم وتصنيع إيراني” تشمل أكثر من 150 صاروخاً موجهاً مضاداً للدبابات و3 صواريخ إيرانية سطح جو.

كما ذكر الجيش في بيان أن “بحارة السفينة نورماندي اعتلوا سفينة شراعية في بحر العرب الأحد الماضي”، مضيفاً: “الأسلحة المصادرة شملت 150 صاروخاً موجهاً مضاداً للدبابات من طراز دهلاوية وهو تقليد إيراني للصاروخ الروسي كورنيت”.

إلى ذلك أكد أن “مكونات الأسلحة الأخرى المصادرة من السفينة الشراعية هي من تصميم وتصنيع إيراني، وتشمل 3 صواريخ إيرانية سطح جو وأجهزة تصوير حراري ومكونات إيرانية لعتاد بحري وجوي مسير”.

وقال وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، الجمعة، إن اعتراض أسلحة من إيران في طريقها للحوثيين دليل على أنها أكبر دولة راعية للإرهاب، مشدداً على أن طهران تتحدى مجلس الأمن بتهريبها أسلحة للحوثيين، مطالباً بتحرك دولي لتجديد حظر الأسلحة المفروض عليها والذي ينتهي قريباً.