الأربعاء 12 ربيع الأول 1445 ﻫ - 27 سبتمبر 2023 |
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نائب رئيس الإمارات يلتقي آل الحبتور

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نائب رئيس الإمارات يلتقي آل الحبتور

نائب رئيس الإمارات يلتقي آل الحبتور

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استقبل الشيخ منصور بن زايد نائب رئيس دولة الإمارات العربية كلاً من السيدين محمد و أحمد بن خلف الحبتور في العاصمة الإماراتية أبوظبي.

و نشر السيد أحمد خلف الحبتور “رئيس شركة الحبتور موتورز” عبر حسابه الرسمي في منصة إنستغرام صورة اللقاء مع نائب الرئيس الإماراتي وعلق عليها بالقول: تشرفت بلقاء سمو الشيخ منصور بن زايد مع الأخ محمد بن خلف الحبتور والأخ حسين الشعفار.

وأضاف “أحمد الحبتور ” قائلاً :وكان اللقاء جميلاً و أخوياً، و ختم “الحبتور” منشوره بالقول مخاطباً شقيق رئيس الإمارات: شكراً بو زايد، في تعبير مباشر منه عن المحبة والتقدير حيال الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

يذكر أن “مجموعة الحبتور” التجارية تعتبر من أكبر الشركات الأهلية الضخمة على مستوى المنطقة والعالم، و لديها استثمارات عملاقة في مجال الفنادق والعقارات والسيارات الفارهة وغير ذلك.

و تتخذ مجموعة الحبتور من إمارة دبي مقراً رسمياً لها، و قد أعلن السيد خلف الحبتور مؤسس المجموعة المعروفة قبل مدة عن بدء أعمال البناء والتشييد لأضخم برج سكني في العالم، تحت مسمى “برج الحبتور” داخل منطقة “الحبتور سيتي” السياحة والسكنية الشهيرة.

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