ماتيو سالفيني نائب رئيس الوزراء الإيطالي ووزير الداخلية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
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نائب رئيس الوزراء الإيطالي يصف بوتين بـ”الرئيس العظيم”

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وصف ماتيو سالفيني نائب رئيس الوزراء الإيطالي ووزير الداخلية الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنه “رئيس عظيم”، وأكد أنه سيعمل بنشاط على إرساء علاقات طيبة بين بلاده وروسيا.

ونقلت وكالة “أسنا” عنه قوله خلال اجتماع لحزبه في ميلانو ماريتيما: “(الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين رئيس عظيم. وأقول هذا لأنني أعتقد ذلك، وليس لأنهم دفعوا لي، كما ترى بعض الصحف”.

بعد ذلك، تحدث عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والرئيس البرازيلي جايير بولسونارو ورئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان.

وزعمت صحيفة BuzzFeed مؤخرا، أن السلطات الروسية كانت تحاول تمويل زعيم “الرابطة” سالفيني. ونشرت تسجيلا صوتيا لمحادثات تزعم أنها تعود لأصوات ممثلي الكرملين وحزب نائب رئيس الوزراء الإيطالي.

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وادعت أن الاجتماع عقد في فندق “متروبول” بموسكو في أكتوبر من العام الماضي وشارك فيه 6 أشخاص، 3 روس و3 إيطاليون لم يكن سالفيني بينهم، لكنه في ذلك الوقت كان متواجدا في موسكو.

وردا على ذلك أكد سالفيني أنه لم يتلق أي أموال من روسيا وأضاف: “لقد قلت ذلك في الماضي، ولكن أكرر مرة أخرى اليوم وغدا وبعد غد… أنا لم أتلق فلسا واحدا، لا بالدولار ولا باليورو، ولا ليترا من الفودكا تمويلا من روسيا”.

وسبق لبوتين واعتبر أن “الرابطة” وزعيمها سالفيني من الداعمين النشيطين لاستعادة التعاون الكامل بين إيطاليا وروسيا، ويدافعان عن رفع العقوبات الغربية عن روسيا في أقرب وقت ممكن.

المصدر: “لينتا رو”

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