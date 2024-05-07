نائب رئيس الوزراء الروسي: أوبك+ مستعدة لاتخاذ إجراءات بشأن إنتاج النفط

قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك اليوم الثلاثاء إن مجموعة أوبك+ التي تضم كبار منتجي النفط اتفقت بالفعل على التحرك بشأن إنتاج النفط إذا اقتضى الأمر. بحسب ما نقلت عنه وكالة إنترفاكس للأنباء.

وقال أيضا إنه ليست هناك حاجة للتنبؤ بالمزيد من خطوات أوبك+، في حين ينبغي تحليل الوضع في السوق.

ولم تبدأ أوبك وحلفاؤها بعد محادثات رسمية بشأن تمديد تخفيضات إنتاج النفط الطوعية بمقدار 2.2 مليون برميل يوميا إلى ما بعد يونيو حزيران، لكن ثلاثة مصادر من منتجي أوبك+ قالوا إنهم قد يواصلون تخفيضاتهم إذا لم ترتفع معدلات الطلب.