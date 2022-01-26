نائب رئيس الوزراء الروسي: اتفقنا مع كييف على ضرورة مراقبة وقف إطلاق النار

أكد مستشارون لقادة روسيا وأوكرانيا وفرنسا وألمانيا، الأربعاء، التزامهم بوقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه فيما سمي بـ”اتفاقات مينسك”.

وقال المستشارون، في بيان، نشر على الموقع الإلكتروني للرئاسة الفرنسية، أعقب اجتماعهم في باريس، إنهم “يدعمون الالتزام غير المشروط بوقف إطلاق النار، بغض النظر عن الخلافات في قضايا أخرى تتصل بتنفيذ اتفاقات مينسك”.

وقال نائب رئيس الوزراء الروسي ديمتري كوزاك، إنه “الاتفاق مع كييف على ضرورة مراقبة وقف إطلاق النار في شرق أوكرانيا”.

وأضاف كوزاك، المفاوض الروسي في “رباعية نورماندي”، في تصريحات صحفية، إن “محادثات باريس حول أوكرانيا ليست سهلة وسنعقد جلسة محادثات أخرى في برلين الأسبوع المقبل”.

بدورها، أكدت الرئاسة الفرنسية، أن دول رباعية نورماندي اتفقت على أن وقف إطلاق النار شرق أوكرانيا لا يزال غير مشروط”.