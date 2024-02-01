نائب رئيس الوزراء الروسي : توترات الشرق الأوسط لها تأثير كبير على سوق النفط

صرح نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك أن التوترات في الشرق الأوسط والبحر الأحمر لها تأثير كبير على ما يحدث في سوق النفط العالمية.

كما أشار نوفاك إلى أهمية مراقبة السوق باستمرار.

وقال نوفاك في مقابلة تلفزيونية عقب اجتماع لجنة مراقبة مجموعة “أوبك+” اليوم الخميس: “بطبيعة الحال، يتأثر الوضع في السوق بشكل كبير بما يحدث في الشرق الأوسط، وما يحدث هناك توتر. ومن ناحية أخرى هناك تغيرات كبيرة في العلاقات التجارية وسلاسل النقل والخدمات اللوجستية ما يؤثر على تكلفة الشحن ويساهم في نقص بعدد الناقلات المتاحة ما يؤثر على السوق أيضا”.

وأضاف المسؤول الروسي: “لذلك، من المهم جدا أن نراقب السوق بشكل مستمر حتى نتمكن في أي لحظة من اتخاذ القرارات المناسبة لضبط إجراءاتنا (مجموعة “أوبك+”) التي تهدف إلى تحقيق التوازن في السوق”.

وأبقى اجتماع لجنة أوبك+ اليوم الخميس، على سياسة الإنتاج دون تغيير.

ولم تقدم لجنة من وزراء أوبك+ أي توصيات بتغيير سياسة إنتاج التكتل خلال اجتماع اليوم الخميس. بحسب وكالة رويترز.

واجتمع وزراء من منتجين رئيسيين في تحالف أوبك+، الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء بقيادة روسيا، عبر الإنترنت اليوم الخميس لمناقشة العوامل الأساسية في السوق.

وقالت أوبك في بيان صدر بعد الاجتماع “قامت لجنة المراقبة الوزارية المشتركة بمراجعة بيانات إنتاج النفط الخام لشهري نوفمبر وديسمبر 2023 ولاحظت الالتزام الكبير للدول المشاركة في أوبك وخارجها”.

وأشار أمس، نائب رئيس الوزراء الروسي إلى أن الطلب العالمي على النفط في 2024 سيعتمد على نمو الاقتصاد العالمي، وبحسب خبراء، فإنه سينمو بنحو مليوني برميل يوميا.

وقبل يومين، أعلن صندوق النقد الدولي أن النقل البحري للحاويات عبر البحر الأحمر انخفض بنسبة 30% على خلفية توتر الأوضاع في البحر الأحمر، ولفت إلى أن “تراجع التجارة تسارع مع بداية عام 2024”.