نائب رئيس الوزراء الروسي: روسيا تفي بكامل التزاماتها النفطية في أوبك+

قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك اليوم الأربعاء 3 نيسان /أبريل الجاري، إن بلاده تفي بكامل التزاماتها بخفض إمدادات النفط في إطار اتفاق تحالف أوبك+.

جاءت تصريحاته بعد اجتماع لوزراء أوبك+ أبقى على سياسة إنتاج النفط دون تغيير. وأكد الاجتماع ضرورة عمل بعض الدول على تعزيز التزامها بتخفيضات الإنتاج، وهو قرار دفع أسعار الخام العالمية إلى أعلى مستوياتها في خمسة أشهر عند نحو 90 دولارا للبرميل.

وذكر نوفاك أن الدول المشاركة في أوبك+ أثبتت ارتفاع مستوى التزامها بتخفيضات الإنتاج.

وأعلنت روسيا الشهر الماضي أنها ستخفض إنتاجها وصادراتها من النفط بكمية إضافية مقدارها 471 ألف برميل يوميا في الربع الثاني من العام بالتنسيق مع بعض دول أوبك+.

وأضاف نوفاك في تصريحات بثها التلفزيون أن “روسيا تفي بالتزاماتها بالكامل”.

وأفادت وكالة تاس الروسية للأنباء بشكل منفصل بأن نوفاك أكد في وقت لاحق حسابات المحللين ورويترز بأن حصة روسيا من إنتاج النفط سيستقر في يونيو حزيران عند تسعة ملايين برميل يوميا بانخفاض عن حوالي 9.5 مليون برميل يوميا كانت تنتجها في فبراير شباط بمجرد تنفيذ التعهدات بخفض الإنتاج.

واستطرد قائلا إن السبل التي تهدف لتحقيق التوازن في سوق النفط تؤتي ثمارها وإن أوبك+ ستتخذ قرارات لضمان استقرار سوق النفط العالمية.

ولدى سؤاله عن التوتر في الشرق الأوسط وارتفاع أسعار النفط رد نوفاك بالقول “ناقشنا الوضع في السوق بشكل عام والعوامل التي تؤثر، من خلال هذه الطريقة أو بطرق أخرى، على التوازن بين المعروض والطلب بما في ذلك النمو الاقتصادي”.

وأضاف “بالطبع يشمل ذلك العوامل المؤثرة التي نراها في الشرق الأوسط.. التوتر له تأثير على السوق… أسعار النفط زادت إلى 89 دولارا للبرميل اليوم”.

وزادت أسعار الخام من مكاسبها اليوم الأربعاء إذ يخشى المستثمرون من مخاطر تتعلق بالإمدادات بسبب هجمات أوكرانية على مصاف روسية وبسبب التصعيد المحتمل في صراع الشرق الأوسط.

ونقلت تاس عن نوفاك قوله أيضا إن روسيا لديها قدرة متاحة على تعزيز إنتاج الوقود لتعويض آثار الهجمات بطائرات مسيرة والأعطال الفنية.