نائب رئيس الوزراء الروسي: روسيا تنتج 9.5 مليون ب/ي من النفط ولا تفكر بحظر تصدير الديزل

أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك اليوم الأربعاء أن إنتاج روسيا من النفط حاليا يقارب 9.5 مليون برميل يوميا، وأنه من المتوقع أن يتراوح الإنتاج من النفط ومكثفات الغاز بين 520 و530 مليون طن في 2024.

وأضاف المسؤول عن قطاع الطاقة في الكرملين خلال زيارة لإيران أنه يرى توازنا بين العرض والطلب في أسواق النفط العالمية.

وأكد نوفاك أنه من السابق لأوانه الحديث عن احتمال تمديد تخفيضات إمدادات النفط الطوعية التي أجرتها دول أوبك+ إلى الربع الثاني أو حتى نهاية 2024.

وذكرت رويترز أمس الثلاثاء أن منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاءها لها يدرسون تمديد التخفيضات الطوعية التي يبلغ إجماليها حوالي 2.2 مليون برميل يوميا المتفق عليها للربع الأول من العام الحالي.

ومن ناحية أخرى، قال نوفاك إن روسيا لا تفكر في فرض حظر على صادرات الديزل وإن الحظر على صادرات البنزين قد يُرفع في أي لحظة إذا تشبعت السوق.

وأضاف خلال زيارة إلى إيران “الوضع في سوق المنتجات النفطية المحلية مستقر. وهذا الإجراء وقائي، أي أن ليس لدينا نقص اليوم. ننظر إلى الأمام ونعمل على توازن العرض والطلب في المستقبل”.

وأضاف “هذا وضع طبيعي تماما. حين تتشبع السوق ويكون هناك فائض، فمن الطبيعي اتخاذ إجراءات لرفع حظر التصدير”.

وفرضت روسيا أمس الثلاثاء حظرا لستة أشهر على صادرات البنزين اعتبارا من الأول من مارس آذار للحفاظ على استقرار الأسعار في ظل تزايد طلب المستهلكين والمزارعين وكذلك لإتاحة الفرصة لصيانة المصافي في ثاني أكبر مصدر للنفط في العالم.

وأدى الحظر إلى انخفاض أسعار البنزين بالجملة في السوق المحلية في روسيا 5.7 بالمئة خلال يومين حتى اليوم الأربعاء، وفقا لمتعاملين وحسابات لرويترز.

لكن أسعار الديزل انخفضت أيضا 3.7 بالمئة في هذين اليومين.

وزادت أسعار البنزين 22.4 بالمئة والديزل 14.9 بالمئة منذ بداية العام، وفقا لحسابات رويترز استندت فيها إلى بيانات بورصة سانت بطرسبرج.

وأسعار الوقود المحلية مؤثرة بالنسبة لسائقي السيارات والمزارعين في أكبر دولة مصدرة للقمح في العالم قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في مارس آذار. وتعرضت بعض مصافي التكرير الروسية لهجمات بطائرات مسيرة أوكرانية في الأشهر القليلة الماضية.

وفي زيارة نوفاك إلى طهران، قال وزير النفط الإيراني جواد أوجي إن الشركات الروسية مستعدة للمشاركة في مشروعات إنتاج البتروكيماويات في إيران.

وتقاربت الدولتان منذ أن أمرت روسيا بإرسال عشرات الآلاف من الجنود إلى أوكرانيا في فبراير شباط 2022.