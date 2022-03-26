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نائب روسي يقترح اقتلاع “النازية” من 6 دول مجاورة

منذ 44 دقيقة
القوات الروسية في مدينة ماريوبول المحاصرة

القوات الروسية في مدينة ماريوبول المحاصرة

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تقدّم نائب في مجلس الدوما الروسي باقتراح يقضي باجتثاث “النازية” من 6 دول مجاورة لروسيا، محدداً بالقول إن الدول هي كازاخستان ومولدوفا وبولندا ولاتفيا وليتوانيا وإستونيا.

يتزامن ذلك مع تأكيد مجلس الأمن الروسي أن المفاوضات هي الطريق الأفضل لحل أزمة أوكرانيا، واصفاً العقوبات بأنها “حرب بدون قواعد”.

ووصف نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ديميتري ميدفيديف، العلاقات بين روسيا والدول الغربية، بالأسوأ مما كانت عليه خلال الحرب الباردة، معتبرًا أن الغرب يسعى لشن حرب اقتصادية ضد روسيا بدون قواعد.

كما وصف الاتهامات الغربية للقادة الروس بأنهم يعملون على إغراق البلاد بأنها افتراءات لا تستند إلى شيء.

وكان مجلس الأمن القومي الروسي قال، الجمعة، إنه من الخطأ التوقع أن تؤثر العقوبات الغربية على الحكومة الروسية. ووصف ميدفيديف محاولات الغرب للتأثير على موسكو عبر العقوبات بأنها “حماقة”.

الى ذلك، رجّحت وزارة الدفاع البريطانية أن تستمر روسيا في استخدام قوتها النارية الثقيلة في المناطق الحضرية بأوكرانيا للحد من خسائرها “الكبيرة بالفعل”، على حساب وقوع المزيد من الضحايا المدنيين، مشيرة إلى أن روسيا تواصل محاصرة عدد من المدن الأوكرانية الكبرى بما في ذلك خاركيف وتشيرنيهيف وماريوبول.

وأضافت أن القوات الروسية تحجم عن الانخراط في عمليات برية واسعة النطاق بالمناطق الحضرية، وتفضل الاعتماد على ما وصفته بالاستخدام العشوائي للقصف الجوي والمدفعي في مسعى “لتحطيم معنويات” القوات الأوكرانية.

هذا وأعطت موسكو إشارات الجمعة تدل على أنها خفّضت سقف طموحاتها في أوكرانيا مركزة على الأراضي التي يطالب بها الانفصاليون المدعومون من روسيا، في الوقت الذي واصلت فيه القوات الأوكرانية هجوماً لاستعادة بلدات على مشارف العاصمة كييف.

    المصدر :
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