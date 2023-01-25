نائب سابق لرئيسة تايوان يصبح رئيس الوزراء الجديد

قال مكتب الرئاسة في تايوان الأربعاء إن تشين تشيين-جين النائب السابق للرئيسة تساي إينج-وين سيصبح رئيس وزراء تايوان الجديد.

كان رئيس الوزراء سو تسينج-تشانج قد قدم استقالته الأسبوع الماضي قبل إعادة هيكلة كبيرة للحكومة كانت متوقعة على نطاق واسع.

ويأتي تحرك سو عقب هزيمة منكرة مني بها الحزب الديمقراطي التقدمي الحاكم في الانتخابات المحلية في نوفمبر\تشرين الثاني وفي ظل استعداد تايوان للانتخابات الرئاسية والبرلمانية في مطلع 2024.

وقال مكتب الرئيسة في بيان إن من المتوقع أن تعقد الرئيسة مؤتمرا صحفيا الجمعة لتعلن رسميا عن الأمر، ولكن من دون تقديم تفاصيل عن المناصب الأخرى.