أخبار العالم

نائب عراقي: فصيل مسلح يهدد رئيس البرلمان العراقي بالقتل

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

كشف النائب محمد الكربولي أن فيصلاً مسلحا يعمل على الساحة العراقية أرسل رسالة تهديد بالقتل لرئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي بسبب موقف الأخير من الأزمة بين طهران وواشنطن.

وأكد الكربولي أنه تم إخبار قيادات بالحشد الشعبي وتحالف البناء بهذا التهديد.

وكان رئيس مجلس النواب العراقي قد أبدى استعداد بلاده للتوسط من أجل حل الأزمة بين أميركا وإيران.

المزيد من الأخبار

البرهان لمصر والخليج: أعداؤكم أعداؤنا

ترجيح أميركي.. فصيلان استهدفا سفارة أميركا ببغداد

وأوضح الحلبوسي أن بغداد مستعدة للتوسط بين واشنطن وطهران، لكن أيا من الطرفين لم يطلب ذلك بشكل رسمي.

تصريحات الحلبوسي تزامنت مع وصول وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف إلى بغداد اليوم في زيارة رسمية لبحث ثلاثة ملفات على رأسها الوساطة العراقية بين بلاده وأميركا والعقوبات الأميركية وموقف بغداد من هذه العقوبات.

 

المصدر: العربية.نت

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

شاهد أيضاً
أخبار العالم

لوليسغارد في عدن.. ولقاء حول إعادة انتشار الحديدة

أخبار العالم

بالتفصيل.. هكذا زودت إيران الحوثيين بالدرون والباليستي

أخبار العالم

بعد صور “معبر إيران”.. تعزيزات للحشد إلى الحدود السورية

أخبار العالم

ظريف: اقترحنا اتفاقية عدم اعتداء مع دول الخليج

أخبار العالم

العراق يؤكد: نعمل وسيطاً بين إيران وأميركا

أخبار العالم

الكونغرس يعلن لأول مرة فحوى رسالته إلى قاسم سليماني… ومكالمة واحدة قد تمنع…