نائب فرنسي: اللبنانيون يزدادون فقراً إثر إفلات المسؤولين من العقاب

أكد النائب في البرلمان الفرنسي، غاندال رويار، أن اللبنانيين يزدادون فقرا بسبب عمل الطبقة السياسية في لبنان وإفلات المسؤولين من العقاب.

وأوضح رويار في حديث عبر “العربية” أن بلاده تهدد بفرض العقوبات على القادة الحاليين في لبنان، وتعمل على تشجيع القوى السياسية البديلة والجديدة.

وقال رويار بالنص: “نحن نعرف حصيلة عمل الطبقة السياسية في لبنان منذ ثلاثين عاما (فشل الدولة – الفساد والإفلات من العقاب) ثم النتيجة التي نراها في لبنان”.

واضاف: “الشعب اللبناني يزداد فقرا، وهذه فضيحة لم تعد مقبولة من قبل اللبنانيين ومن أصدقاء لبنان أيضا، فرنسا تضغط على القادة الحاليين وتهدد بفرض العقوبات”.

واختتم: “نحن نعمل من خلال الضغط على القادة الحاليين وعلى هذا النظام المتهاوي، ونعمل أيضا على تشجيع القوى السياسية البديلة الجديدة. نحتاج لقادة جدد من الرجال والنساء لقيادة لبنان”.

في سياق متصل، أوضحت الخارجية الفرنسية فرض اجراءات ادارية على شخصيات لبنانية لمنعها من دخول الاراضي الفرنسية.

وأعلنت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الفرنسية انياس فان دير مول، عن أنه “كما أشرنا لذلك، تم بالفعل اتخاذ إجراءات على الصعيد الوطني بهدف منع دخول الأراضي الفرنسية للشخصيات اللبنانية المتورطة في العرقلة السياسية والفساد.

وقالت: “نحتفظ بالحق في اتخاذ تدابير إضافية إذا استمر التعطيل. ولقد بدأنا مناقشات مع شركائنا الأوروبيين حول التدابير المتاحة للاتحاد الأوروبي لزيادة الضغط من أجل الخروج من الأزمة. فالوزير موجود حالياً في لبنان ليعبر كما قال عن رسالة حزم كبيرة للقادة السياسيين ورسالة تضامن كامل مع اللبنانيين”.