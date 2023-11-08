الأربعاء 24 ربيع الثاني 1445 ﻫ - 8 نوفمبر 2023 |
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نائب في البرلمان الفرنسي: أهداف نتنياهو الجيوسياسية تتجاوز الانتقام من حماس

منذ ساعة واحدة
بنيامين نتنياهو

بنيامين نتنياهو

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أشار نائب في البرلمان الفرنسي إريك كوركال، الأربعاء، إلى أن “إسرائيل قتلت 163 مدنيا في الضفة الغربية، منذ السابع من أكتوبر الماضي، بالرغم من عدم وجود حماس هناك مما يوضح أن السياسة الاستعمارية في الضفة الغربية والتطهير العرقي المستمر في غزة، يلبيان أهداف نتنياهو الجيوسياسية، والتي تتجاوز الانتقام من حماس”.

وكانت قد أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في وقت سابق أن عدد الشهداء الذين سقطوا برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية ارتفع إلى 163 منذ السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وأشارت الوزارة في بيان مقتضب إلى أن عدد الفلسطينيين الذين استشهدوا منذ بداية العام الحالي بلغ 371 قتيلا.

وكانت وكالة “الأنباء الفلسطينية” قد قالت في وقت سابق، أن القوات الإسرائيلية اقتحمت مدينة جنين ومخيمها شمال الضفة الغربية. وأضافت أن عدة مركبات عسكرية برفقة جرافة اقتحمت المدينة ومخيم جنين، ودارت مواجهات بين فلسطينيين والقوات الإسرائيلية.

وفي هذا السياق، قالت مصادر فلسطينية أن الجيش الإسرائيلي اعتقل نحو 45 فلسطينيا خلال سلسلة عمليات نفذها في الضفة الغربية. وأوضحت المصادر لوكالة “أنباء العالم العربي” أن أكبر عمليات الاعتقال تمت في بلدات محافظة الخليل بجنوب الضفة، حيث اعتقل الجيش الإسرائيلي في بلدة السموع وحدها نحو 20 فلسطينيا. كما نفذ الجيش الإسرائيلي عمليات اقتحام واعتقالات في محافظات أخرى بالضفة الغربية.

 

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