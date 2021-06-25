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نائب مصري يتزعم عصابة لسرقة الآثار... وقع في قبضة الأمن

25 - يونيو - 2021
علاء الحسانين

علاء الحسانين

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ألقت الأجهزة الأمنية في مصر، يوم الخميس، القبض على النائب البرلماني السابق علاء حسانين، بتهمة التنقيب عن الآثار وتهريبها إلى الخارج.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن حسانين ”تزعم تشكيلا عصابيا تخصص في التنقيب عن الآثار وتهريبها مستخدما الدجل ومدعيا تسخيره للجن“.

وعثرت الأجهزة الأمنية بحوزة ”التشكيل العصابي“، على 201 قطعة أثرية تضمنت ألواحا خشبية وتماثيل، بالإضافة إلى عملات تعود للعصور الرومانية والإسلامية واليونانية، وغيرها من الآثار المصرية القديمة.

الاثار المضبوطة

كما كشفت الأجهزة الأمنية أماكن الحفر والمخازن المستخدمة لإيهام الضحايا بأنها مقابر أثرية وتم استخراج الآثار منها.

نشرت وسائل الإعلام المحلية صورة لحسانين ومن يعملون معه، بعد القبض عليهم، وأمامهم الآثار المضبوطة.

وبحسب موقع ”مصراوي“ المحلي، فقد فاز حسانين في انتخابات مجلس الشعب لدورتين متتاليتين عامي 2000 و2005، بعدما كان مرشحا عن الحزب الوطني المنحل عن دائرة دير مواس بالمنيا، وذلك بحسب “المقالة”.

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