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نائب نرويجي: الاتحاد الأوروبي يستنزف سوق الغاز

منذ 34 دقيقة
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كشف النائب النرويجي ماريوس نيلسين أن الاتحاد الأوروبي يواصل استنزاف سوق الغاز المسال لتعويض فاقده بعد تخليه عن غاز الأنابيب الروسي.

وحذر نيلسن من مخاطر ذلك الاقتصادية والمناخية.

ودعا نيلسين في رسالة وجهها إلى وزير الطاقة تيريي آسلاندو لتوضيح مدى جدية الاتحاد الأوروبي في التعامل مع “العواقب السلبية لسياساته في مجال الطاقة التي ينتهجها منذ فبراير 2022”.

وذكر أن النرويج بالرغم من أنها ليست عضوا في الاتحاد الأوروبي، تدعم باستمرار معظم قرارات الاتحاد الأوروبي.

وأضاف: “يستنزف الاتحاد الأوروبي السوق العالمية للغاز الطبيعي المسال لتعويض فاقده من غاز الأنابيب الروسي، ويزيد بذلك انبعاثات الكربون وينقل مشكلة الطاقة من الاتحاد الأوروبي إلى الدول الأفقر في العالم”.

وأكد أن هذه السياسات أدت إلى ارتفاع أسعار الطاقة بشكل كبير، كما ازداد فقر الطاقة وانبعاثات الغازات الدفيئة.

وسأل نيلسين الوزير عن وجود خطط للاستثمار في البنية التحتية وتوسيع شبكة أنابيب الغاز النرويجية عبر بحر بارنتس.

وأعلنت روسيا أن الغرب ارتكب خطأ فادحا برفضه شراء المحروقات من روسيا وسيقع في تبعية جديدة أقوى بسبب ارتفاع الأسعار.

    المصدر :
  • روسيا اليوم

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