نائب وزير الخارجية الروسي: الغرب يجبرنا على مراجعة عقيدتنا النووية

نقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن سيرغي ريابكوف نائب وزير الخارجية قوله اليوم الثلاثاء إن تصرفات الغرب تجبر روسيا على التفكير في تعديل قواعد الردع النووي الخاصة بها.

وتحدث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن العقيدة النووية الروسية الأسبوع الماضي، قائلا إنها “أداة حية” يمكن تغييرها. ورفض ريابكوف اليوم الثلاثاء تحديد ما يمكن أن يتغير بالضبط في القواعد.

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